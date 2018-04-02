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Украина договорилась о безвизе с Уругваем

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

Украина договорилась о введении безвизового режима с Уругваем. 

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины. 

По данным МИД, соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров директора Департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева с руководством Уругвая. 

Так, в контексте реализации поручений президента Украины Петра Порошенко о либерализации странами мира визового режима для граждан Украины, Погорельцев начал турне по странам Латинской Америки, и первой страной, куда была осуществлена командировка, стал Уругвай. "По результатам встреч на высоком уровне, в частности с руководителем миграционной службы, руководством МИД, а также с членами парламента Уругвая, Погорельцевым достигнута договоренность о введении безвизовых поездок граждан Украины и Уругвая", - говорится в сообщении.


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