Украина договорилась о безвизе с Уругваем

Украина договорилась о введении безвизового режима с Уругваем.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

По данным МИД, соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров директора Департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева с руководством Уругвая.

Так, в контексте реализации поручений президента Украины Петра Порошенко о либерализации странами мира визового режима для граждан Украины, Погорельцев начал турне по странам Латинской Америки, и первой страной, куда была осуществлена командировка, стал Уругвай. "По результатам встреч на высоком уровне, в частности с руководителем миграционной службы, руководством МИД, а также с членами парламента Уругвая, Погорельцевым достигнута договоренность о введении безвизовых поездок граждан Украины и Уругвая", - говорится в сообщении.