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Украина вернулась в топ-30 рейтинга ФИФА

Сегодня, 17:44 citynews.net.ua | Напечатать

Сборная Украины поднялась на 5 позиций в апрельском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) - с 35 на 30 место. Об этом сообщает Укринформ.

Коэффициент "сине-желтых" в обновленном рейтинге ФИФА составляет 777 очков. Украина опередила в списке Ирландию (776), Парагвай (737), Шотландию (735), Сербию (732) и Иран (727). Среди представителей Европы сборная Украины на данный момент находится на 19-м месте.

На вершине списка остается Германия (1533). Второй идет Бразилия (1384), третьей - Бельгия (1346). В первую десятку рейтинга также входят Португалия (1306), Аргентина (1254), Швейцария (1179), Франция (1166), Испания (1162), Чили (1146) и Польша (1118).

Всего в списке 209 национальных ассоциаций.

Следующий релиз рейтинга ФИФА будет опубликован 17 мая.


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