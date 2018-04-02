Тренер женской сборной Украины по биатлону покинул свой пост

Словенский специалист Урош Велепец покинул пост старшего тренера женской сборной Украины по биатлону.

Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, передает Xsport.ua.

С нового сезона у команды будет новый тренер. Имя наставника пока неизвестно.

Отметим, что на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане украинки впервые с 2002 года в личных гонках ни разу не финишировали в топ-10. Урош Велепец присоединился к женской сборной Украины в 2015 году. Контракт 50-летнего словенца с Федерацией биатлона Украины истекал по завершению олимпийского сезона.