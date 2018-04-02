Сотрудницу харьковского вуза заподозрили в легализации незаконных мигрантов

В Харькове заведующей отделением по обучению иностранных студентов частного вуза подготовлено и объявлено о подозрении в организации канала легализации незаконных мигрантов .

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.

56-летней женщине инкриминируется организация незаконной миграции (ч.1 и 2 ст. 332 УК) и подделка официальных документов (ч. 2, 3 и 4 ст. 358 УК).

"По информации правоохранителей, завотделением занималась фиктивной регистрацией иностранцев в вузах. Она создавала видимость процесса обучения, однако некоторые "студенты" даже не знали, где именно находится их учебное заведение. При этом по поддельным документами нелегальные мигранты могли получить вид на жительство. Эти свидетельства они использовали, в том числе, и для пересечения границы", - отмечается в сообщении.

Среди незаконных мигрантов - граждане Вьетнама, Китая, Сирии, Ирака и Нигерии. Под предлогом обучения некоторые из них находились на территории Украины в течение 10-15 лет.

Продолжается досудебное расследование.