Отец Павла Гриба заявил, что администрация СИЗО в Краснодаре отказала в передаче продуктов сыну

Администрация следственного изолятора в Краснодаре отказалась передавать продукты питания гражданину Украины Павлу Грибу.

Об этом его отец Игорь Гриб сообщил на странице в Facebook.

«Эти продукты передавать запрещено. Гриб на диете». Такой ответ услышал человек, который пытался сделать Павлу продуктовую передачу. Администрация СИЗО практически ничего не позволила передать сыну», - написал он.

По словам Игоря Гриба, на фоне общего ухудшения здоровья отсутствие минимально необходимого питания повышает риск «внезапного появления выраженного кровотечения из просвета пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки, с пониженной свертывающей функцией крови» (заключение доктора медицинских наук, профессора Василия Притулы). Врач также рекомендует в комплексе лечения порто-системную шунтирующую операцию.

Мужчина обеспокоен тем, что в случае внутреннего кровотечения ни одно медицинское учреждение Краснодарского края не сможет оказать Павлу необходимую помощь.