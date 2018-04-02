Полиция Львова проверяет информацию о минировании Краковского рынка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как отмечается, сегодня в полдесятого утра правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании Краковского рынка. Сейчас на месте работает следственно-операвтина группа, кинологи и взрывотехники.

"Просим жителей и гостей города в ближайшие несколько часов, до завершения работы полицейских, воздержаться от посещения рынка", - говорится в сообщении. В настоящее время с территории рынка проводится эвакуация работников и посетителей.