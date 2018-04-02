Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура по ранее открытому уголовному делу проводят следственные действия в помещении офиса Публичного акционерного общества "Укрзализныця" в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ.

"Сейчас в помещении офиса ПАО "Укрзализныця", по адресу улица Тверская, 5, сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины при содействии Департамента безопасности общества (ПАО, - ред.) проводятся следственные действия по ранее открытому уголовному производству", - говорится в сообщении.