В Виннице обрушился дом, под завалами оказались 3 человека

10 апреля, в Виннице на улице Соборной на одной из строек произошел обвал стены, в результате чего под обломками оказались трое людей, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия бойцы ГосЧС с помощью спецоборудования освободили 2 пострадавших из-под завалов. Третий строитель выбрался самостоятельно. Двух мужчин медики госпитализировали в лечебное учреждение.

К аварийно-спасательным работам от ГосЧС привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники