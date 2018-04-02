Украина арестовала еще одно российское судно

В Украине арестовали судно-земснаряд с портом приписки г. Туапсе (РФ), которое принадлежит кампании Trans Services Maritime. Об этом в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, - сообщает УНН .

По словам Луценко, прокуратурой АР Крым осуществляется процессуальное руководство по факту совершения незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник "Лебединые острова") на временно оккупированных территориях.

"Установлено, что добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки г. Туапсе, РФ, принадлежит кампании Trans Services Maritime. В традициях РФ ворованный песок используют для незаконного строительства оккупантского моста в районе Керчи. В то же время кампания-расхититель без проблем совести ведет свой бизнес, в частности - другими судами, которые регулярно заходят на территорию Украины", - написал Луценко.

Генпрокурор добавил, что для возмещения убытков в указанном уголовном производстве 10 апреля постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым об аресте судна подозреваемой кампании страны-агрессора.