В Каховке судят врача за смерть ребенка на операционном столе

В Каховке Херсонской области судят врача за ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшее смерть ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры в Фейсбуке.

"Каховской местной прокуратурой совместно с Каховским ОП ГУНП в Херсонской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинским работником Каховской центральной больницы, повлекшее смерть трехлетнего мальчика", - говорится в сообщении.

Установлено, что врач во время проведения операции по удалению аппендицита у ребенка 2012 рождения ввел ему в пять раз большую дозу обезболивающего, от чего ребенок умер на операционном столе.

Обвинительный акт в отношении медика по ч. 2 ст. 140 УК Украины направлен в суд.