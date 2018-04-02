В Каховке судят врача за смерть ребенка на операционном столе

В Каховке судят врача за смерть ребенка на операционном столеВчера, 17:47
В Каховке Херсонской области судят врача за ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшее смерть ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры в Фейсбуке.
"Каховской местной прокуратурой совместно с Каховским ОП ГУНП в Херсонской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинским работником Каховской центральной больницы, повлекшее смерть трехлетнего мальчика", - говорится в сообщении.
Установлено, что врач во время проведения операции по удалению аппендицита у ребенка 2012 рождения ввел ему в пять раз большую дозу обезболивающего, от чего ребенок умер на операционном столе.
Обвинительный акт в отношении медика по ч. 2 ст. 140 УК Украины направлен в суд.