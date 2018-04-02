На Закарпатье авто полиции слетело в кювет, есть пострадавшие

В понедельник, 9 апреля, около 15:30 в селе Гать Береговского района автомобиль полиции вылетел в кювет, сообщает Мukachevo.net.

По предварительным данным, водитель авто «Шкода» не справился с управлением и выехал в кювет. Кроме полицейского-водителя, в авто было еще 2 человека, также сотрудники закарпатской полиции. Больше всего в аварии пострадала женщина, которую забрала скорая в реанимацию.

Сейчас правоохранители устанавливают причину ДТП.

Местные жители-свидетели аварии утверждают, что водитель вел себя неадекватно и даже пытался скрыться с места аварии. Не исключено, что он был в состоянии алкогольного опьянения.