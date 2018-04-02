В Киеве украли мемориальную доску Ивану Миколайчуку

В Киеве похитили мемориальную доску Ивану Миколайчуку, сообщил глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач в Facebook.

По его словам, доску украли из дома по адресу ул. И. Миколайчука, 5 (бывш. Серафимовича), где жил актер.

«Все необходимые заявления в правоохранительные органы были сделаны, а Национальный союз кинематографистов даже обратился к руководству МВД с просьбой сделать все, чтобы преступники были найдены», - написал он.

Автором доски является скульптор Анатолий Фуженко (1936-1999).

По данным СМИ, табличка исчезла из дома больше двух недель назад.