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На взятке задержан заместитель начальника летной академии

Вчера, 14:12 citynews.net.ua | Напечатать

На взятке задержан заместитель начальника летной академии Во время получения взятки военной прокуратурой задержан заместитель начальника по наземным службам Кировоградской летной академии Национального авиационного университета.

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что заместителя начальника летной академии задержали 6 апреля 2018 года в рамках уголовного производства по факту вымогательства неправомерной выгоды.

"Досудебным расследованием установлено, что указанный чиновник требовал неправомерную выгоду в размере 18 тыс гривен за предоставление разрешения на установку двух кофе-машин на территории учебного заведения", - говорится в сообщении.

"В тот же день военной прокуратурой гарнизона задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - отметили в прокуратуре. Досудебное расследование продолжается


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