На взятке задержан заместитель начальника летной академии

Во время получения взятки военной прокуратурой задержан заместитель начальника по наземным службам Кировоградской летной академии Национального авиационного университета.

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что заместителя начальника летной академии задержали 6 апреля 2018 года в рамках уголовного производства по факту вымогательства неправомерной выгоды.

"Досудебным расследованием установлено, что указанный чиновник требовал неправомерную выгоду в размере 18 тыс гривен за предоставление разрешения на установку двух кофе-машин на территории учебного заведения", - говорится в сообщении.

"В тот же день военной прокуратурой гарнизона задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - отметили в прокуратуре. Досудебное расследование продолжается