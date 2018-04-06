Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Украины сегодня, 10 апреля 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. "По данным Укргидрометцентра, на реках Украины продолжится развитие весеннего половодья", - говорится в сообщении.

Так, на реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы ожидается подъем уровня воды на 0,1 - 0,5 м с выходом воды на заводь, ее последующим затоплением (Сумская, Полтавская области), достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений (в Ратновском, Старовижевском, Любешивском, Маневицком районах Волынской области). Кроме того, на реках бассейна Десны, Северского Донца подъем уровня воды ожидается на 0,4 - 1,2 м с выходом воды на пойму Десны (в районе г. Новгород Северский) и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим ее затоплением на р. Убедь, р.Снов: дальнейший перелив воды через дороги местного значения, окружение водой пониженных населенных пунктов в Черниговском районе (Черниговской области); достижение отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области.

Также сообщается, что на Верхнем Днепре (в Черниговской области) уровень воды будет на 0,2-0,4 м выше нормы, ожидается начальный выход воды на пойму без негативных последствий. "10 апреля под воздействием нагонного ветра в условиях прохождения волны весеннего половодья на украинском участке Дуная в Вилково (Одесская область) будет удерживаться опасный уровень воды 165-175 см, ожидается подтопление пониженных незаселенных территорий города", - говорится в сообщении.