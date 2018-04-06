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В Ивано-Франковской области из-за отравления газом госпитализированы 8 человек, из них 4 детей

Сегодня, 10:13 citynews.net.ua | Напечатать

В Ивано-Франковской области из-за отравления газом госпитализированы 8 человек, из них четверо детей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"09.04.2018 г. в 20:20 в реанимационное отделение в Галичской ЦРБ с отравлением неизвестным веществом (предварительно угарный газ) госпитализированы восемь человек, которые проживают в г. Галич ул. Новгородская, (двухэтажный восьмиквартирный жилой дом)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди пострадавших четверо детей 2017, 2015, 2011 и 2004 годов рождения, а также взрослые 1992, 1966, 1986, 1989 годов рождения. На данный момент причина отравления указанных лиц устанавливается.


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