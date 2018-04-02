США ввели новые санкции против российских политиков, миллиардеров и госкомпаний

Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".

Такое сообщение опубликовано на сайте министерства финансов США.

США ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

Кроме того, под санкции попали компании En+, "Ренова", "Русал", "Российские машины", "Рособоронэкспорт" и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Дерипаской. Американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесом.

В санкционный список также попали:

Андрей Акимов - председатель правления "Газпромбанка"

Владиммир Богданов - генеральный директор и совладелец ОАО "Сургутнефтегаз"

Алексей Дюмин – заместитель министра обороны РФ и и.о. глав Тульской области.

Михаил Фрадков - директор Российского института стратегических исследований, экс-глава Службы внешней разведки РФ

Сергей Фурсенко – президент ФК "Зенит", которым владеет "Газпром".

Олег Говорун - начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, и непризнанными республиками Абхазия и Южная Осетия.

Сулейман Керимов – бизнесмен и депутат Федерального собрания от Дагестана

Владимир Колокольцев – министр внутренних дел РФ

Константин Косачев - председатель Комитета Совета Федерации по международным делам.

Андрей Костин - российский банкир и финансист, глава правления ВТБ.

Алексей Миллер – глава правления и заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром"

Николай Патрушев - Секретарь Совета безопасности РФ.

Владислав Резник - российский предприниматель-миллионер, депутат Государственной думы РФ

Игорь Ротенберг - cын бизнесмена Аркадия Ротенберга, глава совета директоров ОАО "Эн Пи Ви Инжиниринг".

Кирилл Шамалов - младший сын совладельца банка "Россия", бывший зять Владимира Путина.

Евгений Школов - помощник президента РФ

Андрей Скоч – миллиардер, депутат Госдумы РФ

Александр Торшин - заместитель председателя Банка России, заместитель председателя Совета Федерации РФ

Владимир Устинов - представитель президента РФ в Южном федеральном округе, бывший генпрокурор РФ

Тимур Валиулин - начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД России

Александр Жаров – глава Роскомнадзора

Виктор Золотов – директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ

Все попавшие под санкции бизнесмены и чиновники упоминаются в "кремлевском докладе" Минфина США, подготовленном в связи с российским вмешательством в американские выборы.