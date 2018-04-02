США ввели новые санкции против российских политиков, миллиардеров и госкомпаний

США ввели новые санкции против российских политиков, миллиардеров и госкомпанийСегодня, 18:13
Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".
Такое сообщение опубликовано на сайте министерства финансов США.
США ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.
В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.
Кроме того, под санкции попали компании En+, "Ренова", "Русал", "Российские машины", "Рособоронэкспорт" и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Дерипаской. Американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесом.
В санкционный список также попали:
- Андрей Акимов - председатель правления "Газпромбанка"
- Владиммир Богданов - генеральный директор и совладелец ОАО "Сургутнефтегаз"
- Алексей Дюмин – заместитель министра обороны РФ и и.о. глав Тульской области.
- Михаил Фрадков - директор Российского института стратегических исследований, экс-глава Службы внешней разведки РФ
- Сергей Фурсенко – президент ФК "Зенит", которым владеет "Газпром".
- Олег Говорун - начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, и непризнанными республиками Абхазия и Южная Осетия.
- Сулейман Керимов – бизнесмен и депутат Федерального собрания от Дагестана
- Владимир Колокольцев – министр внутренних дел РФ
- Константин Косачев - председатель Комитета Совета Федерации по международным делам.
- Андрей Костин - российский банкир и финансист, глава правления ВТБ.
- Алексей Миллер – глава правления и заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром"
- Николай Патрушев - Секретарь Совета безопасности РФ.
- Владислав Резник - российский предприниматель-миллионер, депутат Государственной думы РФ
- Игорь Ротенберг - cын бизнесмена Аркадия Ротенберга, глава совета директоров ОАО "Эн Пи Ви Инжиниринг".
- Кирилл Шамалов - младший сын совладельца банка "Россия", бывший зять Владимира Путина.
- Евгений Школов - помощник президента РФ
- Андрей Скоч – миллиардер, депутат Госдумы РФ
- Александр Торшин - заместитель председателя Банка России, заместитель председателя Совета Федерации РФ
- Владимир Устинов - представитель президента РФ в Южном федеральном округе, бывший генпрокурор РФ
- Тимур Валиулин - начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД России
- Александр Жаров – глава Роскомнадзора
- Виктор Золотов – директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Все попавшие под санкции бизнесмены и чиновники упоминаются в "кремлевском докладе" Минфина США, подготовленном в связи с российским вмешательством в американские выборы.