9-летний мальчик из Дружковки самостоятельно смог добраться до Харьковской области

9-летний мальчик из Дружковки (Донецкая область) смог самостоятельно добраться до ст. Гусаровка, расположенной в Харьковской области.

Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Вернуть парня домой правоохранителям Дружковки помогли работники станции Гусаровка (Харьковская обл.), которые заметили, что подросток находился без сопровождения взрослых. По возвращению мальчика домой, 31-летняя мать даже не подозревала, где все это время находился ее сын. 9-летний школьник пошел гулять на улицу вчера днем, а вернулся вместе с сотрудниками полиции почти ночью», – сообщили в полиции.

Оказалось, что в поисках развлечений мальчик решил путешествовать. Добравшись городским транспортом до железнодорожного вокзала, ребенок сел на попутную электричку и поехал кататься, пока не оказался на ст. Гусаровка Харьковской области. Увидев растерянного школьника, который признался, что сам он из Дружковки, работники станции связались с правоохранителями.

Пока мальчика возвращали назад из соседней области, сотрудники ювенальной превенции Дружковского отделения полиции взялись за поиски матери, чтобы выяснить все обстоятельства, где и как ребенок мог потеряться. Однако женщины не было дома, а когда она вернулась, то даже и не обнаружила пропажи сына, пока ей не сообщили полицейские.

«Кроме того, это уже была не первая поездка мальчика. В прошлом году на краматорском блокпосту его сняли с рейсового автобуса, когда он направлялся к тете. Мальчик пересаживался из автобуса на автобус и не заметил, как оказался в соседнем городе», – добавили в полиции.

В отношении матери полицейские составили протокол за с. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» и проведена профилактическая беседа, по недопущению подобных случаев в будущем