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В Молдове телеканал оштрафовали за показ послания Путина

Сегодня, 17:15 citynews.net.ua | Напечатать

Молдавский телеканал Prime оштрафовали на 4,2 тысячи долларов за трансляцию послания президента России к Федеральному Собранию, которую расценили как нарушение закона о борьбе с "иностранной пропагандой. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Координационного совета по телерадиовещанию Молдавии.

Совет считает, что телеканал грубо нарушил Кодекс телевидения и радио, поскольку в послании Путина "превалировали сообщения о превосходстве России над другими странами, разработке нового стратегического небалллистичесного оружия, против которого система противоракетной обороны становится бесполезной, и о праве России в качестве ответа на внешнюю агрессию использовать ядерное оружие".

Проверку провели на основании обращения общественной организации WatchDog.md. Члены КСТР решили, что для "обеспечения информационной безопасности страны" Prime должен был отказаться от ретрансляции. Теперь ему предстоит выплатить 70 тысяч леев (около 4,2 тысячи долларов) — это максимально возможная сумма штрафа.

В конце прошлого года молдавский парламент принял закон о борьбе с "иностранной пропагандой". Этот документ запрещает транслировать военные и политические программы, если они произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.  Президент Молдавии Игорь Додон отклонил закон, но спикер парламента Андриан Канду с разрешения Конституционного суда утвердил его в обход главы государства. При этом, по данным соцопросов, большинство жителей Молдавии высказались против запрета российских новостных и аналитических передач.

В Госдуме выразили возмущение новым законом и призвали ООН, Совет Европы и ОБСЕ дать ему оценку. С критикой закона также выступил посол ЕС в Молдавии. По его словам, документ не соответствует европейским стандартам демократии.


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