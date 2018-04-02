На Пасху пограничники усилят охрану админграницы с Крымом воздушными и морскими силами

На Пасху пограничники усилят охрану админграницы с аннексированным Крымом воздушными и морскими силами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Азово-Черноморского Регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

"Во время Пасхальных праздников административная граница с временно оккупированной территорией АР Крым и контролируемые пограничные районы будут охраняться в усиленном режиме. На все участки ответственности в пределах Запорожской, Херсонской и Николаевской областей направлены дополнительные резервы, технику и необходимые средства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для мониторинга ситуации сухопутного участка границы, в территориальном море и на админгранице с аннексированным Крымом будут патрулировать самолеты "Даймонд", а также морские силы будут применяться ежедневно в течение всех праздников.