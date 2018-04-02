В Славянском районе появился новый блокпост

Новый блокпост начал работу в Славянском районе, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Ранее блокпост находился на перекрестке автодорог "Киев – Довжанский" и "Доброполье - Красный Лиман". Решение о его переносе было принято с целью удобства и безопасности граждан, а также безопасности сотрудников, несущих службу на данном пункте пропуска. Отныне стоп-контроль осуществляется при въезде в село Райгородок.

Направление курортное, пассажиропоток в среднем составляет 400-500 легковых и около 150 грузовых автомобилей. Службу на блокпосту несут как сотрудники Славянского отдела полиции, так и приданные силы.

Их задача - выявление фактов незаконной перевозки оружия, боеприпасов, наркотических веществ, задержания лиц, причастных к бандформированиям, выявления граждан, находящихся в розыске за совершение преступлений.

Группы проверяют подозрительных граждан по базам данных МВД, что позволяет выявлять лиц, представляющих интерес для правоохранительных органов. Также полицейские проверяют "номерные вещи". В этом году только на постах Славянской оперативной зоны обнаружено и возвращено владельцам 15 похищенных телефонов.

Чтобы правоохранители могли непрерывно осуществлять контроль на посту созданы все необходимые условия для "свободной смены" - установленные модули, проведено освещение. В зоне контроля установлены постовые домики.

Строительство новых блокпостов на территории обслуживания пока не планируется.