Оккупировав Крым, РФ нарушила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной

Оккупировав Крым, Российская Федерация нарушила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной. Об этом заявила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, сообщает пресс-служба МИД.

Так, Джапарова приняла участие в международной конференции "Деокупация Крыма: когда и как" в Португалии, в ходе которой отметила, что оккупацией Крыма РФ нарушила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной. "С целью интеграции Крыма в правовое пространство РФ были приняты тысячи законных и подзаконных актов, среди которых 15 конституционных законов", - отметила она.