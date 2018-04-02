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Оккупировав Крым, РФ нарушила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной

Сегодня, 11:24 citynews.net.ua | Напечатать

Оккупировав Крым, Российская Федерация нарушила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной. Об этом заявила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, сообщает пресс-служба МИД.

Так, Джапарова приняла участие в международной конференции "Деокупация Крыма: когда и как" в Португалии, в ходе которой отметила, что оккупацией Крыма РФ нарушила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной. "С целью интеграции Крыма в правовое пространство РФ были приняты тысячи законных и подзаконных актов, среди которых 15 конституционных законов", - отметила она.


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