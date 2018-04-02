Полицейским Бахмута сдался бывший «командир минометного расчета ДНР»

Правоохранителям Бахмута (до переименования – Артемовск, Донецкая область) сдался бывший участник незаконных вооруженных формирований, занимавший «должность командира минометного расчета ДНР».

Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

По информации правоохранителей, 23-летний житель Славянска вступил в ряды НВФ в 2015 году и уехал в неподконтрольный украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) оставив в городе жену с годовалым ребенком.

По словам бывшего участника НВФ, его «назначили на должность командира минометного расчета», однако он занимался в «военной части» ремонтом электрики, хозяйственными делами. Через полгода «новобранец» разочаровался в идеях «ДНР».

«Главари занимаются мародерством и заняты только своим материальным положением, а рядовые солдаты и мирные жители им безразличны», – рассказал мужчина.

Долгое время он искал пути возвращения на подконтрольную Украине территорию. «Из средств массовой информации он узнал о других боевиках, вернувшихся к нормальной жизни, добровольно сдавшись полиции. В конце марта он не выдержал, бросил фейковую республику и пришел к полицейским Бахмута», – говорится в сообщении.

Правоохранителями возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» УК Украины. В полиции подчеркивают, только после того, как пройдет тщательная проверка и материалы дела будут направлены в суд, мужчина может быть освобожден от уголовной ответственности.

Как уточняется, за последние 10 дней это уже пятый участник НВФ, сдавшийся правоохранителям Бахмута, и седьмой в области.