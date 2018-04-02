Нацбанк выдал лицензии еще двум частным инкассаторам

Национальный банк Украины выдал ООО "Диамант Секьюрити" и ООО "Панорама Прикарпатья" лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Таким образом, в настоящее время уже семь СІТ-компаний (Cash-in-Transit компании) получили лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации.

В частности такие лицензии были предоставлены следующим компаниям: ООО "СІТ Секьюрити", ООО "Украинский сервис инкассации", ООО "Первая инкассаторская компания", ООО "О-МЕГА" и ООО "Агентство комплексной безопасности - Охранная Фирма". Открытие доступа СІТ-компаниям к осуществлению инкассации является неотъемлемой частью новой концепции наличного обращения.

Суть делегированноой модели организации наличного обращения сводится к передаче части функций Национального банка другим участникам рынка, в том числе СИТ-компаниям.