Спасатели предупреждают о дальнейшем повышении уровней воды в реках

На реках Украины продолжится развитие весеннего половодья, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, в течение 5-6 апреля дальнейший подъем уровней воды составит:

- на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м с последующим затоплением пойменных территорий и достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений (Ратневском р-н Волинской обл.)

- на левых притоках Среднего Днепра 0,6-1,0 с выходом воды на пойму (Сумская, Полтавская, Днепропетровская обл.)

- на остальных реках будет преобладать суточная интенсивность роста уровней воды до 20-30 см.

5 апреля на р. Дунай в Вилково (Одесская обл.) будут храниться опасные уровни воды в пределах 160-170 см над «0» поста (на 8:00 2.04 уровень 162 см).

5-6 апреля на реке Вижевка - пгт Старая Вижевка (Волынская область) ожидается продолжение повышения уровней воды интенсивностью 1-3 см в сутки, в связи с стоянием высоких уровней воды при этом возможно достижение отметок начального затопления хозяйственных построек в отдельных населенных пунктах Старовижевского района.