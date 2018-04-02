В цех предприятия НПК "Фотоприбор", входящего в состав государственного концерна "Укроборонпром", ночью, 5 апреля, кинули две гранаты.

Об этом сообщает пресс-служба концерна. "5 апреля в 2:05 в помещении производственного цеха черкасского ГП "НПК Фотоприбор", входящего в состав ГК "Укроборонпром", зафиксировано срабатывание охранной сигнализации и взрыв. На место происшествия вызваны представители полиции, СБУ и ГСЧС.

При осмотре помещения, по следам воронки и обломков, констатировано подрыв одной гранаты типа РГД-5 и зафиксировано еще одну гранату этого типа, которая не разорвалась через невытянутую полностью чеку", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате взрыва пострадавших нет. Взрывом выбиты окна. Размер материального ущерба устанавливается. Генеральный директор концерна Павел Букин сообщил, что готовится распоряжение о повышении мер безопасности на предприятиях.