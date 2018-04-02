Бой Усик - Гассиев хотят провести в Москве

Советник чемпиона мира в тяжелом весе Мурата Гассиева Лео Хоролинский рассказал, что бой с Александром Усиком могут провести в России. А именно в Москве.

Об этом сообщает Vringe.com со ссылкой на FightNews.

«В настоящее время между компанией Comosa и федерацией бокса России идет дискуссия о том, чтобы вступить в борьбу за право организации боя Усик - Гассиев в России.

Comosa имеет право выбрать дату и место этого боя, и мы будем готовиться к этой дате и тому месту. Мы профессионалы.

Надеюсь, для всех это будет лучшим решением, потому что мы сможем устроить замечательные тренировочные лагеря и провести потрясающий бой между двумя великими чемпионами», - сказал Хоролинский.

Напомним, бой Усик - Гассиев запланирован в Саудовской Аравии, точная дата пока неизвестна. Ориентировочная дата - 11 мая.

Победитель этого боя станет абсолютным чемпионом мира, завоюет Кубок Мохаммеда Али и пополнит свой банковский счет на 10 млн долларов.