В Украине повысили цены на уголь

Министерство энергетики и угольной промышленности подняло цену на уголь с 2,425 тыс. грн до 2,535 тыс. грн за тонну со 2 апреля.

«Базовая цена энергетического угля на 2018 год должна составлять не менее 2,535 грн за тонну (без НДС). В то же время, даже предложенная цена угля не покрывает себестоимость угольной продукции», - заявил глава Минэнергоугля Игоря Насалика, сообщает Укринформ.

В министерстве отметили, что цена соответствует уровню расчетов Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с декабря 2017 года по март 2018 года.