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Ольга Харлан и Александр Хижняк признаны спортсменами года в Украине

Сегодня, 09:40 citynews.net.ua | Напечатать

4 апреля в Киеве прошла ежегодная церемония вручения премии "Герои спортивного года", в ходе которой определяются лучшие спортсмены Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Лучшим спортсменом 2017 года был признан лучший боксер мира среди непрофессионалов Александр Хижняк. В прошлом году, выступая в категории до 75 кг, Хижняк выиграл все главные турниры года - чемпионаты мира и Европы, а также молодежный континентальный (U-22).

Лучшей спортсменкой Украины второй год подряд стала фехтовальщица Ольга Харлан. На чемпионате мира в Лейпциге в 2017 году она заняла первое место в фехтовании на сабле.

Лучшая команда года – женская сборная Украины по синхронному плаванию, взявшая серебро и бронзу чемпионата мира по водным видам спорта в 2017 году.

Тренер года – Светлана Саидова, тренер сборной по синхронному плаванию.

Сенсация года – Юлия Левченко, серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года (прыжки в высоту).

Олимпийская надежда Украины – Дарья Билодид (дзюдо). Она победила на чемпионате Европы в Варшаве, выступая в категории до 48 кг.

Сильные духом – Людмила Ляшенко (обладательница золотой и трех бронзовых медалей Паралимпиады в Пхенчхане).

Вместе с олимпийцами – Лариса Соловьева (пауэрлифтинг).

Спортивная слава – Анатолий Паливода (баскетбол), Татьяна Пророченко (легкая атлетика, бег).


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