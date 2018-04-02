Российские дипломаты покинули Польшу

Работники российского посольства в Варшаве покинули Польшу.

Об этом сообщает издание RMF24.

В частности, сообщается, что на данный момент неизвестно, какие должности занимали в посольстве высланные российские дипломаты.

Единственное, что сообщается известно, что они работали под дипломатическим прикрытием и получали информацию от ранее задержанного польским агентством внутренней безопасности работника Министерства энергетики, которого в свою очередь подозревают в шпионаже.