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В Киеве на взятке в $1 тыс задержана чиновница ГФС

Сегодня, 18:01 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве на взятке в $1 тыс задержана чиновница ГФССотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке главного государственного ревизор-инспектор одного из райотделов Государственной налоговой инспекции Главного управления ДФС в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновница требовала $1 тыс у столичного предпринимателя за неналожение штрафных санкций по результатам проверки соблюдения требований налогового законодательства. Деньги за «услугу» коммерсант должен был перечислить на банковский карточный счет чиновницы.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого на рабочем месте после поступления первой части взятки в размере 1 тыс грн.

Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) продолжаются неотложные следственные действия.

Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества


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