На мосту Патона частично ограничено движение

В результате аварии на инженерных сетях ПАО "Киевэнерго" сегодня, 4 апреля, был поврежден тротуар на мосту им. Патона.

Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Сейчас бригада рабочих ПАО "Киевэнерго" выполняет аварийно-восстановительные работы, в связи с чем движение транспорта по мосту им. Патона в первой полосе движения в направлении с ул. Соборности на ул. Дружбы Народов частично ограничено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поврежденный тротуар был капитально отремонтирован в 2013 году.