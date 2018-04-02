» » На Виннитчине в детсаду отравились 8 детей

На Виннитчине в детсаду отравились 8 детей

Сегодня, 16:33 citynews.net.ua | Напечатать

В Могилеве-Подольском с диагнозом «пищевая токсикоинфекция» госпитализировали восемь воспитанников детсада.

Об этом Укринформу сообщила заместитель начальника отдела санэпиднадзора и организации расследования вспышек ГУ Госпродпотребслужбы в Винницкой области Елена Голубовская.

«В Могилеве-Подольском зарегистрировано 8 случаев кишечной инфекции у детей. Заболели дети 3-6 лет. Течение болезни у них легкое и среднее», - сообщила Голубовская.

По ее словам, воспитанников детсада госпитализировали 2 и 3 апреля,  диагноз -  »пищевая токсикоинфекция». Случаев тяжелого течения болезни не зафиксировано.

Специалисты Госпродпотребслужбы в детсаду провели дезинфекцию и отобрали материал для лабораторного исследования.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:06

В Луганской области предприятия просят перейти на первый режим работы из-за погоды

Сегодня, 18:00

Детям в Северодонецке рассказали о минной опасности в игровой форме

Сегодня, 17:24

Закон о реинтеграции Донбасса обжаловали в Конституционном Суде

Сегодня, 17:21

Стали известны маршруты объезда залитых паводком дорог в Луганской области

Сегодня, 16:43

Порошенко подписал закон об изменении правил назначения инвалидности

Сегодня, 15:58

Тука объяснил, почему освобожденным из плена до сих пор не выплатили помощь

Сегодня, 15:44

На востоке Украины больше всего долгов по зарплате

Сегодня, 14:59

ТКГ обсудит нарушение Пасхального перемирия на Донбассе

Сегодня, 14:59

В Москве загорелся торговый комплекс "Персей для детей": есть погибший и пострадавшие (видео)

Сегодня, 13:58

Житель Луганской области "погорел" на торговле импортным табаком

Сегодня, 12:59

За сутки в АТО пострадал один военный

Сегодня, 12:29

В Счастье организатор «референдума» получил 7 лет тюрьмы

Новости Украины:

Сегодня, 18:02

Российские дипломаты покинули Польшу

Сегодня, 18:01

В Киеве на взятке в $1 тыс задержана чиновница ГФС

Сегодня, 17:59

ЦИК зарегистрировала Зварыча нардепом от БПП

Сегодня, 17:36

На мосту Патона частично ограничено движение

Сегодня, 17:25

В Украине разрешат размещать детсады в жилых домах

Сегодня, 16:33

На Виннитчине в детсаду отравились 8 детей

Сегодня, 15:42

В России осталось 37 украинских дипломатов

Сегодня, 15:41

В оккупированном Крыму на полгода продлили арест украинцу Панову

Сегодня, 14:59

В Москве загорелся торговый комплекс "Персей для детей": есть погибший и пострадавшие (видео)

Сегодня, 13:59

Жители ОРДО остались без воды

Сегодня, 12:58

Воевавший за «ДНР» венгр избежал тюрьмы

Сегодня, 12:32

Суд отстранил мэра Скадовска

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 