Жители ОРДО остались без воды

Поселкам оккупированной Макеевки прекращена подача воды в связи с утечкой на водоводе. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Донбасса".

Сегодня аварийно-ремонтные бригады Макеевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства выполняют работы по устранению утечки на водоводе диаметром 1000 мм "Макеевская фильтровальная станция — левая нитка".

"На время проведения работ прекращена подача воды в следующие поселки Макеевки: Холодная Балка, Объединенный, Красная Звезда, Осипенко, шахты им. Бажанова, микрорайоны: Зеленый, Мирный, квартал 945. Перебои в подаче воды возможны в микрорайоне Солнечный и квартале Комсомольский", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы планируется завершить до конца дня.