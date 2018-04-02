В Харькове скорая помощь попала в ДТП

Два человека погибли в ДТП с участием машины скорой помощи в Харькове вечером. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления полиции Харьковской области.

Отмечается, что еще три человека получили травмы.

Предварительно известно, что водитель "Славуты", задев два легковых авто, выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой помощи.

Водитель и пассажир "Славуты" скончались на месте. Фельдшер, врач и пациент, которые были в машине скорой помощи, получили травмы разной степени тяжести.