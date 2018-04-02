В РФ намерены направить флот и морскую авиацию в Азовское море

В России угрожают направить в Азовское море Черноморский флот после того, как морская охрана Госпогранслужбы задержала рыболовецкое судно-нарушитель под флагом Российской Федерации из Крыма. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах, пишут российские СМИ.

«Командование Черноморского флота, включая морскую авиацию, готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря после инцидента с задержанием украинскими пограничниками судна "Норд" из Крыма», – говорится в сообщении.

«Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства», – сказал источник.