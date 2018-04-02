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Пасхальная корзина подорожала в полтора раза

Сегодня, 16:21 citynews.net.ua | Напечатать

В этом году традиционные праздничные продукты выросли в цене на 40-60%, рассказал в комментарии Радио НВ председатель Аграрного комитета при Торгово-промышленной палате Украины Олег Юхновский.

Цены на куличи выросли примерно на 18%. Купить изделия можно по 25-80 грн. Но элитные паски стоят и до 300 грн.

Цены повышаются из-за роста стоимости ингредиентов, говорит Юхновский. Почти вдвое подорожали яйца. Подорожание молока, масла - от 30% до 40%. А вот себестоимость дрожжей и сахара, наоборот, уменьшилась, хотя и не существенно. Стоимость Кагора почти не изменилась. По подсчетам специалистов Украинской аграрной конфедерации, средняя пасхальная корзина обойдется почти в 300 гривен.

«Если говорить усредненно, в частности в Минэкономики проводили такие расчеты, то речь идет о подорожании примерно на 35%-40% корзины по сравнению с прошлым годом, - говорит Юхновский. - Некоторые эксперты называют несколько большую цифру - примерно до 60%, по-разному просчитывают. Но если усреднять, то мы говорим о 40%-55% роста стоимости пасхальной корзины».


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