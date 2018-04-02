Пенсионный возраст не будут повышать минимум 10 лет

Проведенная в Украине пенсионная реформа позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста для украинцев, по крайней мере, еще на десять лет.

Об этом заявил глава Министерства социальной политики Украины Андрей Рева, - сообщает пресс-служба ведомства.

"По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу", - отметил министр.

Вместе с тем, Международный валютный фонд настаивал на повышении пенсионного возраста для Украины. Однако правительство предложило дифференцированную систему выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа. Этот механизм был разработан в Украине и является инновационным в мировой практике.

"Если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега 15 лет работает. Почему мы должны с ним вместе идти в 60 лет? Я больше работал, а значит моя рабочая сила больше износилась, поэтому я должен уйти раньше, потому что мой возраст немощности раньше наступает. А он не работал так интенсивно - значит пойдет позже", - пояснил Андрей Рева.

Чиновник также отметил, что убедить МВФ в правильности такого подхода было не сложно, ведь общение происходило языком цифр и расчетов.