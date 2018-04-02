» » Пенсионный возраст не будут повышать минимум 10 лет

Пенсионный возраст не будут повышать минимум 10 лет

Сегодня, 15:49 citynews.net.ua | Напечатать

Проведенная в Украине пенсионная реформа позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста для украинцев, по крайней мере, еще на десять лет.

Об этом  заявил глава Министерства социальной политики Украины Андрей Рева, - сообщает пресс-служба ведомства.

"По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу", - отметил министр.

Вместе с тем, Международный валютный фонд настаивал на повышении пенсионного возраста для Украины. Однако правительство предложило дифференцированную систему выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа. Этот механизм был разработан в Украине и является инновационным в мировой практике.

"Если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега 15 лет работает. Почему мы должны с ним вместе идти в 60 лет? Я больше работал, а значит моя рабочая сила больше износилась, поэтому я должен уйти раньше, потому что мой возраст немощности раньше наступает. А он не работал так интенсивно - значит пойдет позже", - пояснил Андрей Рева.

Чиновник также отметил, что убедить МВФ в правильности такого подхода было не сложно, ведь общение происходило языком цифр и расчетов.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:28

Адвокат нардепа Савченко взял самоотвод

Сегодня, 15:48

На Донбассе группа партизан напала на двух боевиков

Сегодня, 15:42

Жителя Луганщины будут судить за контрабанду сильнодействующих лекарств в Россию

Сегодня, 14:37

На Луганщине будут судить «судей ЛНР»

Сегодня, 14:06

На Луганщине подтопило 9 мостов

Сегодня, 13:52

В зоне АТО за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Сегодня, 13:50

Корью в Украине за неделю заболели 699 человек

Сегодня, 12:44

В АПУ нет информации о саммите по Донбассу без участия России

Сегодня, 11:03

На реках Луганской области ожидается подъем уровня воды

Сегодня, 09:59

В Луганской области задержан голова объединенной громады

Сегодня, 09:03

Боевики 20 раз обстреливали силы АТО

Вчера, 18:36

Свет на шахте в Луганской области включили на 80минут. Шахтеров подняли на поверхность

Новости Украины:

Сегодня, 16:21

Пасхальная корзина подорожала в полтора раза

Сегодня, 15:49

Пенсионный возраст не будут повышать минимум 10 лет

Сегодня, 15:44

Кабмин может запретить автостоянки в жилых кварталах

Сегодня, 14:36

Отопительный сезон завершен в Херсоне и двух городах Днепропетровской области

Сегодня, 14:11

Украина на 21% увеличила транзит российского газа

Сегодня, 13:11

ПриватБанк подал судебные иски против аудиторской компании PricewaterhouseCoopers

Сегодня, 12:54

Националисты проводят в центре Киева марш

Сегодня, 12:01

В Тернопольской области солдат получил 11 лет тюрьмы за самоволку

Сегодня, 11:24

Следствие назвало вероятную причину пожара в Кемерово

Сегодня, 10:59

Под Киевом сгорели пять автомобилей

Сегодня, 10:27

Добкин согласился рассказать суду о бегстве Януковича

Сегодня, 09:56

В центре Киева неизвестные напали на иностранца

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 