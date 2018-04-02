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Кабмин может запретить автостоянки в жилых кварталах

Сегодня, 15:44 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает запретить организацию парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов.

Об этом сообщил заместитель главы ведомства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Нужно гармонизировать жилое пространство и использовать его на благо жителей домов, создавая детские игровые площадки и удобные зоны для отдыха. Поэтому, согласно обновленным нормам организации мест постоянного или временного хранения средств автотранспорта внутри квартала не допускается. Гостевые автостоянки рекомендуется размещать со стороны улицы или проезда, ограничивает квартал", - сказал он.

По его словам, сегодня жилые дворы перенасыщены парковками, что не только портит их внешний вид, но и несет угрозу для безопасности жизни людей из-за загазованности воздуха и блокировки проездов пожарной и другой спецтехники в случае чрезвычайных ситуаций.


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