Националисты проводят в центре Киева марш

Представители националистических организаций собрались в центре Киева, напротив стадиона имени Лобановского, чтобы затем отправиться колонной к Кабинету Министров, Верховной Раде и Администрации Президента, сообщает «Украинская правда».

Организовали мероприятие партии «Свобода», «Национальный корпус» и «Правый сектор». Они будут требовать деолигархизации Украины.

За общественным порядком в центре столицы следят полицейские, саперы и кинологи. Правоохранители перекрыли движение по улицам Грушевского и Шелковичная. Начинают перекрывать улицу Арсенальную в направлении здания парламента.

Как пишет в Facebook пресс-секретарь лидера «Свободы» Олега Тягнибока Кристина Равлюк, ориентировочный график марша - шествие к Кабмину, ВР и АП. У каждого здания предполагается выступление лидеров марша.

Под парламентом руководители шествия представят «антиолигархический пакет коренных преобразований», а перед Администрацией президента зачитают резолюцию марша.