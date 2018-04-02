В Тернопольской области солдат получил 11 лет тюрьмы за самоволку

В Тернопольской области военнослужащий получил 11 лет тюрьмы за самовольное оставление части на три месяца.

Об этом сообщил военный прокурор сил антитеррористической операции Олег Сенюк в Фейсбуке."

Опозорил имя воинской части. На Тернопольщине 26-летний осужденный, а на 2015 год - солдат С., умышленно, без уважительных причин и без разрешения командования в/ч в конце сентября второго года войны самовольно оставил на 11 дней расположение части. И уже через три недели, 30 октября, снова решил спрятаться от службы, не появившись вовремя в расположении в/ч из лечебного заведения, так провел 2,5 месяца по собственному усмотрению", - написал он.

По словам Сенюка, на суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

Тем не менее, горрайонный суд Тернопольской области при назначении наказания учел тяжесть преступления, а также уже наличие у него судимости в прошлом - по ч. 4 ст. 187, п.6 ч. 2 ст. 115, а также по ч. 4 ст. 407 УК Украины, и вынес окончательный приговор - 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.