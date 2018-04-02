Следствие назвало вероятную причину пожара в Кемерово

Следствие считает наиболее вероятной причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово короткое замыкание в батутном зале.

Следственный комитет РФ распространил видеозапись, на которой глава ведомства Александр Бастрыкин в ходе рабочей поездки в Кемерово обсуждает с подчиненными промежуточные итоги расследования и версии трагедии, сообщает ТАСС.

«Предположительно, может быть короткое замыкание», - сообщил один из подчиненных Бастрыкину.

По версии следствия, пожар возник в батутном центре и очень быстро распространился по всему зданию. В детском комплексе следователи обнаружили кабели высокого напряжения, проложенные через весь зал «в нарушение всех правил». Очевидцы рассказали следователям, что «пучок электрических проводов свисал практически над ванной с мягкими [поролоновыми] кубиками».

Один из подчиненных сообщил главе СК, что самая большая группа погибших была найдена перед закрытой дверью кинозала, однако вторая дверь была открыта. Они умерли от отравления продуктами горения. «По одной из версий, взрослые и дети, смотревшие мультфильм в этом кинозале, заткнули все щели от дыма и ждали, когда их спасут. Именно так рекомендуют поступать все инструкции, но именно ожидание спасателей обернулось для них смертью», - сообщили в СК.

Родственники погибших и пострадавших во время встречи с Бастрыкиным попросили дать оценку действиям пожарных. По их мнению, были шансы спасти детей и взрослых, однако пожарные не открыли дверь в кинозале. В этой связи глава СК поручил следователям проанализировать претензии граждан к работе экстренных служб при пожаре.