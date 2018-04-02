Добкин согласился рассказать суду о бегстве Януковича

Экс-глава Харьковской областной госадминистрации, народный депутат Михаил Добкин согласился прийти на судебный допрос по делу о государственной измене бывшего президета Виктора Януковича. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

«Спасибо Михаилу Добкину за согласие дать показания по делу», - написал он.

В своем письме Добкин отмечает, что может предоставить в Оболонском районном суде Киева показания относительно событий февраля 2014 года, которые касались Януковича, в том числе касающиеся его поездки 22 февраля в Харьков.

«Считаю, что обстоятельства, о которых я могу сообщить, имели влияние на развитие событий в Украине в феврале-марте 2014 года, в том числе и в Крыму... подтверждаю готовность свидетельствовать в суде», - написал он.