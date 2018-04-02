В Крыму судебный конвой избил украинского активиста Балуха

Адвокат осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха Ольга Динзе рассказала, что ее подзащитного избил конвой после рассмотрения апелляционной жалобы. Об этом она рассказала в комментарии Крым.Реалии после заседания в подконтрольном Кремлю Раздольненском суде в Крыму, - сообщает "Радио Свобода" .

По информации адвоката, администрация СИЗО также отказала Балуху в предоставлении воды на основании того, что он объявил голодовку. Динзе оценивает состояние осужденного активиста как плохое, но не критичное. По словам адвоката, защита планирует подавать жалобу из-за избиения Балуха.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет.

Ранее суд в Раздольном удовлетворил ходатайство защиты Балуха, чтобы его общественным защитником стал архиепископ Климент.