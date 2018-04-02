» » "Укрзализныця" занимается переиндексацией тарифов

"Укрзализныця" занимается переиндексацией тарифов

Сегодня, 18:03 citynews.net.ua | Напечатать

Компания" Укрзализныця" с 1 апреля планировала индексировать тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом.

Об этом сообщает пресс-служба компании. В частности, сообщается, что соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины пока еще находится на рассмотрении.

Стоит отметить, что по подготовленному финансовому плану компании, на 2018 год, предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в 2018 году с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, что в среднем за год составит 12,4%.

В итоге, на данный момент, из-за несогласования тарифов компания продолжает наращивать долг от пассажирских перевозок. Для примера "Укрзализныця" дает сравнительную информацию: На данный момент уровень тарифов на перевозку пассажиров в вагонах 2-го класса скоростных поездов "Интерсити +" и вагонах 1-го и 2-го класса скоростных поездов "Интерсити" остается неизменным с 2012 года.

Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в вагонах СВ остается неизменным с 2009 года, а во всех типах вагонов (кроме СВ и "Интерсити +") - с октября 2014 года. В тоже время, с октября 2014 года, фактический индекс потребительских цен составил 192,2%, индекс цен производителей промышленной продукции - 206,3%. Это означает, что на 2018 год без индексации тарифов для приведения пассажирских перевозок во внутреннем сообщении до уровня безубыточности (нулевой рентабельности, - ред.) тарифы на перевозку необходимо было бы повысить более чем в 2 раза.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:36

Свет на шахте в Луганской области включили на 80минут. Шахтеров подняли на поверхность

Сегодня, 18:23

На Луганском направлении с начала суток обстрелов не зафиксировано

Сегодня, 17:59

В Луганской области значительная сумма из госбюджета была выделена на соцпомощь ВПЛ

Сегодня, 17:34

Двум "заместителям министра МВД ЛНР" объявили о подозрении

Сегодня, 16:39

Украина стала одной из наиболее заминированных стран мира

Сегодня, 16:15

В Луганской области из-за отключения электроэнергии 240 горняков шахты «Горская» застряли под землей

Сегодня, 16:07

В Луганской области под землей остались 240 горняков из-за отключения электроэнергии

Сегодня, 14:59

В Украине начинают работать мобильные группы по взысканию долгов по зарплате

Сегодня, 14:01

В зоне АТО за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Сегодня, 13:58

Украина готова обменять 20 россиян на политзаключенных в РФ и заложников

Сегодня, 13:28

С Донбасса продолжают вывозить металлолом в РФ

Сегодня, 12:35

На Луганщине начался месячник добровольной сдачи оружия

Новости Украины:

Сегодня, 18:03

"Укрзализныця" занимается переиндексацией тарифов

Сегодня, 17:58

В Киеве завтра ограничат движение по путепроводу на пересечении Дарницкого и Харьковского шоссе

Сегодня, 17:32

Украинский тяжелоатлет Пелешенко временно отстранен из-за допинга

Сегодня, 16:45

В Одессе откроют офис для информирования желающих работать на иностранных судах

Сегодня, 16:39

Украина стала одной из наиболее заминированных стран мира

Сегодня, 16:36

Украинский тяжелоатлет Пелешенко временно отстранен из-за допинга

Сегодня, 15:59

Пограничники раскрыли схему незаконного ввоза авто на «евробляхах»

Сегодня, 15:14

В Мариуполе военный автомобиль попал в ДТП

Сегодня, 14:37

Суд снял с рассмотрения дело о запрете Партии регионов

Сегодня, 13:58

Страны G7 приветствуют медицинскую реформу в Украине

Сегодня, 13:17

В Донецкой области двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа

Сегодня, 12:37

Папа Римский пожелал Украине и другим странам «плодов мира»

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 