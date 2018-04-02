"Укрзализныця" занимается переиндексацией тарифов

Компания" Укрзализныця" с 1 апреля планировала индексировать тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом.

Об этом сообщает пресс-служба компании. В частности, сообщается, что соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины пока еще находится на рассмотрении.

Стоит отметить, что по подготовленному финансовому плану компании, на 2018 год, предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в 2018 году с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, что в среднем за год составит 12,4%.

В итоге, на данный момент, из-за несогласования тарифов компания продолжает наращивать долг от пассажирских перевозок. Для примера "Укрзализныця" дает сравнительную информацию: На данный момент уровень тарифов на перевозку пассажиров в вагонах 2-го класса скоростных поездов "Интерсити +" и вагонах 1-го и 2-го класса скоростных поездов "Интерсити" остается неизменным с 2012 года.

Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в вагонах СВ остается неизменным с 2009 года, а во всех типах вагонов (кроме СВ и "Интерсити +") - с октября 2014 года. В тоже время, с октября 2014 года, фактический индекс потребительских цен составил 192,2%, индекс цен производителей промышленной продукции - 206,3%. Это означает, что на 2018 год без индексации тарифов для приведения пассажирских перевозок во внутреннем сообщении до уровня безубыточности (нулевой рентабельности, - ред.) тарифы на перевозку необходимо было бы повысить более чем в 2 раза.