В Киеве завтра ограничат движение по путепроводу на пересечении Дарницкого и Харьковского шоссе

В Киеве завтра, 3 апреля 2018 года, частично ограничат движение по путепроводу на пересечении Дарницкого и Харьковского шоссе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"Во вторник, 3 апреля 2018 года, с 11:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами будет частично ограничено движение транспорта по путепроводу на пересечении Дарницкого и Харьковского шоссе", - говорится в сообщении. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.