Украинский тяжелоатлет Пелешенко временно отстранен из-за допинга

Украинский штангист Александр Пелешенко временно отстранен от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

В заявлении организации сообщается, что в пробе спортсмена обнаружили запрещенный хлорталидон. Пелешенко отстранили на срок, пока будет проводиться расследование, в случае, если выяснится, что украинец не нарушал антидопинговые правила, федерация сообщит об этом дополнительно.

В 2013 году Пелешенко уже попадался на допинге. Он был дисквалифицирован на два года после того, как в его крови был обнаружен станозол. 24-летний спортсмен одерживал победы в весовой категории до 85 кг на чемпионатах Европы в 2016 и 2017 годах. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он занял четвертое место.