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Пограничники раскрыли схему незаконного ввоза авто на «евробляхах»

Сегодня, 15:59 citynews.net.ua | Напечатать

Оперативники Государственной пограничной службы разоблачили схему незаконного ввоза в Украину транспортных средств иностранной регистрации и их дальнейшей легализации на территории нашего государства, сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Работа длилась более года под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области, что позволило установить всех членов преступной группы. Кроме того, четко выяснен механизм осуществления противоправной деятельности, который заключался в незаконном ввозе в Украину из Польши автомобилей польской и литовской регистрации. При этом использовались поддельные контрольные талоны с отметками пограничной службы и таможни о пересечении границы», – говорится в сообщении.

Правоохранителями подтвержден незаконный ввоз через пункт пропуска «Ягодин» 131 транспортного средства.

В ведомстве подчеркнули, что после формирования доказательной базы на завершающей стадии документирования по поручению органов прокуратуры оперативными подразделениями с привлечением спецподразделения Госпогранслужбы «Дозор» 30 марта проведены обыски в частных хозяйствах Любомльского района Волынской области, а это - 7 фигурантов дела. Как результат, полностью подтверждена преступная деятельность и изъят еще ряд транспортных средств и большое количество вещей и предметов, которые будут использованы в качестве доказательств в суде.

В частности, в ходе обысков обнаружены 4 незаконно ввезенных транспортных средства, 32 комплекта номерных знаков на автомобили польской и украинской регистрации, поддельные датоштампы пограничных и таможенных органов. Также найдены отдельные элементы оттисков и штампов на украинском и польском языках, используемые для подделки различных документов, поддельные печати польских нотариусов, больше 1000 бланков контрольных талонов, более 60 польских свидетельств о регистрации транспортных средств, около 60 пакетов документов на автомобили, в том числе и поддельные бланки доверенностей на право управления, полисы страхования, договоры купли-продажи.

В ГПСУ подчеркнули, что изъятые транспортные средства, предметы и вещи, имеющие значение для уголовного производства, как вещественные доказательства, переданы компетентным органам. Следственные действия продолжаются, изучается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий участников противоправной группы с учетом выявленной доказательственной базы.


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