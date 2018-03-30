В Украине стартовала медицинская реформа

В Украине сегодня, 2 апреля 2018 года, стартовала медицинская реформа.

В частности, с этого дня начинается первый этап реформы - с выбора врача первичной медицинской помощи в рамках кампании "Врач для каждой семьи".

В рамках кампании "Врач для каждой семьи" украинцы должны подписать декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром. На основе этих документов пациента закрепят за конкретным врачом, который будет получать оплату в зависимости от количества пациентов, а начисление оплаты по этому принципу начнется с июля. Предполагается, что с началом медицинской реформы существенно увеличатся доходы семейных врачей, терапевтов и педиатров. При этом терапевт сможет обслуживать не более 2 тыс. пациентов, семейный врач - 1,8 тыс., педиатр - 900. Для подписания декларации можно выбирать врача в любом медучреждении, которое оказывает первичную медицинскую помощь.

Отдельно подчеркивается, что подписать декларацию с врачом можно только в медучреждениях, которые присоединились к реформе. Эти больницы будут брендированы наклейкой "Тут можно выбрать своего врача". Для подписания декларации необходимо при себе иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Для детей до 14 лет необходимо свидетельство о рождении. Кампания по подписанию деклараций с врачами бессрочная.