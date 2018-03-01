Губернатор Николаевской области просит Порошенко отстранить его с должности

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко попросил президента Украины временно отстранить его с должности на время расследования самоубийства и.о. руководителя аэропорта "Николаев" Владислава Волошина.

Об этом он сообщил журналистам возле здания Администрации президента, - сообщает "Левый берег".

"Я обратился к президенту Украины с просьбой временно отстранить меня от выполнения моих служебных полномочий, чтобы избежать каких-либо политических спекуляций. Я считаю, это мой сознательный, осознанный выбор", - сказал Савченко.

Заявление было зарегистрировано на Банковой 30 марта.