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Губернатор Николаевской области просит Порошенко отстранить его с должности

Сегодня, 17:48 citynews.net.ua | Напечатать

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко попросил президента Украины временно отстранить его с должности на время расследования самоубийства и.о. руководителя аэропорта "Николаев" Владислава Волошина.

Об этом он сообщил журналистам возле здания Администрации президента, - сообщает "Левый берег".

"Я обратился к президенту Украины с просьбой временно отстранить меня от выполнения моих служебных полномочий, чтобы избежать каких-либо политических спекуляций. Я считаю, это мой сознательный, осознанный выбор", - сказал Савченко.

Заявление было зарегистрировано на Банковой 30 марта.


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