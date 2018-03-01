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Россия объявила о зеркальной высылке дипломатов

Сегодня, 15:59 citynews.net.ua | Напечатать

В МИД России в пятницу были вызваны руководители ряда аккредитованных в РФ дипмиссий стран, которые ранее выслали российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Послам вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны, сообщает пресс-служба министерства.

Посольства европейских стран в Москве начали объявлять о мерах, которые МИД России принял против них в ответ на массовую высылку российских дипломатов, пишет РБК. Как следует из заявлений представителей миссии, в большинстве случаев речь идет о "зеркальных" мерах.

Так, посол Нидерландов Рене Джонс-Бос рассказала, что Москва потребовала выслать двух сотрудников ее посольства в ответ на выдворение двоих россиян 26 марта. Латвийский МИД сообщил, что Россия вышлет одного сотрудника их миссии в ответ на выдворение одного российского дипломата.

Из числа сотрудников посольства Италии будут высланы двое - в ответ на двоих россиян, говорится в сообщении МИД республики. МИД Польши подтвердил высылку из Москвы четырех поляков (в ответ на четырех россиян), финский МИД рассказал о необходимости вернуть в Хельсинки одного дипломата (в ответ на одного россиянина).

Дипломатический кризис связан с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери 4 марта. Британия пришла к выводу, что покушение на них с использованием химического оружия организовали российские власти.


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